Захарова прокомментировала отказ Мальты пропустить два российских самолёта в Венесуэлу
- РИА Новости
По её словам, 4 апреля российская сторона через свое посольство на Мальте в установленном порядке заблаговременно запросила разрешение на пролёт через мальтийское воздушное пространство двух самолётов, которые перевозят грузы и пассажиров в Венесуэлу.
«К сожалению, и хотела бы подчеркнуть — без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролёт указанных российских бортов», — заявила Захарова.
Об этом она сказала в ответ на вопрос корреспондента RT.
«Несмотря на то, что принятие подобных решений относится к суверенному праву, суверенной прерогативе каждого конкретного государства, решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики, несёт в себе определённый недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Он, безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой», — добавила Захарова.
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