Захарова прокомментировала отказ Мальты пропустить два российских самолёта в Венесуэлу

Россия учтёт в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолёта в Венесуэлу. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, 4 апреля российская сторона через свое посольство на Мальте в установленном порядке заблаговременно запросила разрешение на пролёт через мальтийское воздушное пространство двух самолётов, которые перевозят грузы и пассажиров в Венесуэлу.

«К сожалению, и хотела бы подчеркнуть — без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролёт указанных российских бортов», — заявила Захарова.

Об этом она сказала в ответ на вопрос корреспондента RT.

«Несмотря на то, что принятие подобных решений относится к суверенному праву, суверенной прерогативе каждого конкретного государства, решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики, несёт в себе определённый недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Он, безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой», — добавила Захарова.

Ранее представитель МИД России прокомментировала возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.