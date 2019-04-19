Эксперт прокомментировал планы депутата бундестага создать в Германии комиссию по Крыму

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Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал планы депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Эксперт прокомментировал планы депутата бундестага создать в Германии комиссию по Крыму
  • РИА Новости

По словам Рябова, заявление по Крыму сделал депутат от партии, которая находится в оппозиции к Брюсселю и ростом своей популярности укрепляет пророссийские настроения в Европе.

Как отметил эксперт, Ялтинский международный экономический форум с каждым годом становится всё более политически важным для вектора борьбы с санкциями, а каждая новая иностранная делегация, прибывающая в Крым, становится всё большим раздражителем для глобалистских элит.

Рябов также выразил мнение, что создание комиссии — важный шаг со стороны европейских политиков, начинающих диктовать новые тренды, важное заявление в преддверии выборов в Европарламент.

Ранее Гердт заявил, что депутаты из семи стран Евросоюза уже изъявили желание участвовать в работе комиссии.

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