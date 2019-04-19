Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России

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Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России. Об этом информирует РИА Новости.

«Сейчас ведётся работа по привлечению туристов из России. Первое направление — это религиозный туризм», — сообщил министр туризма.

По его мнению, россиян могут заинтересовать такие места, как Маалюля, Сайедная, Алеппо, Дамаск.

Он заявил, что второе направление — это развитие приморской инфраструктуры, по его словам, туда уже привлекается российский капитал для строительства туристической инфраструктуры.

«Предполагается наше участие — министерства туризма Сирии и туристических фирм в выставке в Москве. И на этой выставке мы представим видеоролики, буклеты и другие материалы о сирийских достопримечательностях, которые мы предлагаем для посещения», — добавил Мартини.

Ранее Мартини сообщил, что потери туристического сектора страны из-за вооружённого конфликта исчисляются десятками миллиардов долларов.

В ноябре 2018 года ФАН сообщало, что первые туристы прибыли в восстановленный город Босра аш-Шам в Сирии.

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