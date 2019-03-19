В Сирии назвали масштабы потерь турсектора страны от войны

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Министр туризма Сирии Мухаммад Мартини рассказал, сколько потерял туристический сектор страны из-за вооружённого конфликта.
В Сирии назвали масштабы потерь турсектора страны от войны
  • Reuters

Как он заявил РИА Новости, объёмы потерь исчисляются десятками миллиардов долларов.

«В 2010 году Сирию посетили около 7,5 млн туристов, потративших примерно $7 млрд. Таким образом, туристический сектор потерял около $50 млрд доходов», — сказал он.

По его словам, война привела к тому, что 365 отелей и 1103 ресторана прекратили работу.

«403 туристических объекта уничтожены полностью или частично, более 260 тыс. рабочих мест потеряно», — добавил он.

В ноябре 2018 года ФАН сообщало, что первые туристы прибыли в восстановленный город Босра аш-Шам в Сирии.

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