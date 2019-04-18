На ЯМЭФ Крым и Южная Осетия заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Церемония подписания прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Мы формализовали наши отношения с Южной Осетией. Мы находимся в постоянном контакте, общаемся. Наши бизнесмены уже побывали в Южной Осетии, а южноосетинские предприниматели — в Республике Крым», — заявил Аксёнов.

Со своей стороны, Бибилов выразил уверенность, что шаги, которые делают навстречу друг другу Крым и Южная Осетия, поспособствуют ещё большему сближению республик.

В рамках ЯМЭФ также состоялось подписание соглашения о побратимстве между южноосетинским Цхинвалом и крымской Керчью.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.