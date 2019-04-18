МИД России возмущён осквернением обелиска советским воинам в Польше

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена фактом осквернения обелиска советским воинам в польском городе Явор.
МИД России возмущён осквернением обелиска советским воинам в Польше
  • © Алексей Букчин
  • РИА Новости

«Мы возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении захоронения советских воинов в городе Явор (Нижнесилезское воеводство Польши)», — сказала она.

По словам Захаровой, несомненно, речь идёт о новом постыдном эпизоде «войны с памятниками».

«Пренебрежение к мемориалам является следствием проводимой официальной Варшавой государственной политики, направленной на перелицовку собственной, а в общем-то, и мировой истории. В результате всякого рода вандалы чувствуют себя вольготно», — сказала представитель МИД России.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что в Польше с 2014 года по настоящее время было снесено около 100 памятников советским воинам.

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