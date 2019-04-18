В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы
  • Reuters

«Я не думаю, что данные санкции могут решительно изменить ситуацию. Санкционные меры США против Ирана и КНДР показали, что повлиять на политику и режимы этих стран Штаты не смогли. Такие решения — путь в никуда, и чем раньше в США это поймут, тем будет лучше для всех», — сказал сенатор.

Он также отметил, что для поддержания стабильной мировой обстановки нужно садиться за стол переговоров и искать точки соприкосновения.

«Языком санкций американцы разговаривать уже привыкли. Когда такое происходит один-два раза, то воспринимается серьёзно. Но если такие меры поставлены на поток, они начинают вызывать только улыбку», — считает Джабаров.

Ранее Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

По его словам, эти шаги «предназначены для того, чтобы предупредить развёртывание другими, в том числе Россией, военных сил и средств в Венесуэле для помощи Мадуро остаться у власти».

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