Эксперт оценил заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

«Соединённые Штаты будут продолжать вводить санкции против Венесуэлы, в этом нет никакого секрета. В нынешней ситуации они вынуждены повышать планку, потому что оказались в неком тупике. США не могут сменить власть в Венесуэле и не могут сказать, что менять её не будут. Поэтому они переходят к режиму осады», — сказал эксперт.

По словам Брутера, в сложившейся ситуации Соединённые Штаты хотят «всех напугать».

«На Россию это никак не подействует. Но сам момент вызова не отменить. США будут ухудшать ситуацию. Москве не хотелось бы включаться во внутреннюю ситуацию в Венесуэле, но для того, чтобы избежать экономического или социального коллапса внутри страны, России нужно будет присутствовать. Перевод гуманитарной помощи в двухнедельную, а скорее всего она будет поступать чаще, говорит о том, что мы отдаём себе отчёт в том, что социально-экономическую ситуацию в Венесуэле придётся поддерживать извне», — заключил он.

Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

По его словам, эти шаги «предназначены для того, чтобы предупредить развёртывание другими, в том числе Россией, военных сил и средств в Венесуэле для помощи Мадуро остаться у власти».

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы.