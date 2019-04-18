В Госдуме оценили прошедшие в КНДР испытания нового оружия

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в разговоре с RT прошедшие в КНДР испытания нового тактического управляемого оружия.

«Конечно, меня лично настораживает то напряжение, которое сегодня существует в данном регионе. Но также я хочу отметить, что ни с одним государством нельзя разговаривать с позиции силы. И появление данного оружия у КНДР покажет главам других стран, в частности Соединённым Штатам, что с Ким Чен Ыном необходимо разговаривать как с равным партнёром», — сказал Швыткин.

По словам депутата, новые испытания и разработки в КНДР «заставят другие страны считаться с интересами народа данного государства».

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия.

Ким Чен Ын, который руководил испытательной стрельбой из оружия нового типа, отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны.