Boeing завершила испытательные полёты 737 Max с новым ПО

Глава Boeing Деннис Меленберг в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter сообщил, что компания завершила тестовые полёты 737 Max в рамках испытаний нового программного обеспечения.

«Мы добились устойчивого прогресса на пути к сертификации. Вчера мы выполнили официальный полёт в рамках лётных испытаний инженерного ПО с нашими ведущими техническими специалистами и инженерами на борту. Это был финальный полёт перед сертификационным полётом», — заявил Меленберг.

По его словам, всего были совершены 120 полётов, их общая продолжительность составила 230 лётных часов.

Ранее СМИ сообщали, что Boeing не получила в марте ни одного заказа на покупку самолётов семейства 737.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.