Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выразил соболезнования Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и предложил свою помощь в восстановлении храма.

«Только что провёл прекрасную беседу с понтификом Франциском, выразил соболезнования от жителей США в связи с ужасным и разрушительным пожаром в Нотр-Даме», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что, как и в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, предложил помощь «отличных экспертов в области восстановления и строительства».

Ранее настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что Нотр-Дам закроют для посетителей на пять-шесть лет.