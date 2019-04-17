Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что выразил соболезнования Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и предложил свою помощь в восстановлении храма.
Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме
  • Reuters

«Только что провёл прекрасную беседу с понтификом Франциском, выразил соболезнования от жителей США в связи с ужасным и разрушительным пожаром в Нотр-Даме», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что, как и в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, предложил помощь «отличных экспертов в области восстановления и строительства».

Ранее настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что Нотр-Дам закроют для посетителей на пять-шесть лет

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