Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме
- Reuters
«Только что провёл прекрасную беседу с понтификом Франциском, выразил соболезнования от жителей США в связи с ужасным и разрушительным пожаром в Нотр-Даме», — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что, как и в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, предложил помощь «отличных экспертов в области восстановления и строительства».
Ранее настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что Нотр-Дам закроют для посетителей на пять-шесть лет.