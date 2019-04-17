Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл в Хартуме переговоры с новым руководством Судана.

«Встреча прошла хорошо, беседа была позитивной. Переговоры прошли с новым руководством Судана — с председателем и заместителем председателя переходного военного совета. Настрой — на дальнейшее продолжение наших традиционно дружеских отношений и продолжение сотрудничества, поддержание политического диалога», — приводит РИА Новости слова Богданова.

Он отметил, что российские компании продолжат работу в Судане после смены власти в стране.

11 апреля армия Судана заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти.

Страну временно возглавил переходный военный совет Судана.