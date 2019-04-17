Эксперт оценил сообщения о предложении США по поставкам систем ПВО в Турцию

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал RT заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акара о том, что американская сторона сделала новое предложение по поставкам стране систем противовоздушной обороны (ПВО).

«США прекрасно понимают, что упустили шанс постоянного контроля и давления на Турцию. По большому счёту, вся политика, проводимая Эрдоганом, шаг за шагом демонстрировала США свою независимость. Многие американские издания писали, что Турции не удастся сохранить свой собственный путь и что в ближайшее время США будут делать настолько выгодные предложения, что она не сможет отказаться. Штаты сменили риторику жёсткого порицания на классическую политику пряника», — отметил Судаков.

Аналитик добавил, что место и. о. министра обороны США занимает человек, который очень хорошо разбирается в экономике.

«Он в большей степени не военный, а бизнесмен. Поэтому сейчас проходит тот раунд переговоров, согласно которому можно говорить о том, что наступает некая небольшая политика разрядки, из которой США хотят извлечь финансовую прибыль», — полагает эксперт.

По словам Судакова, США так и не смогли убедить турецкие власти в том, что наличие американских противоракетных комплексов является гарантией их безопасности и суверенитета.

«По всем технико-тактическим характеристикам наши комплексы С-400 превосходят те аналоги, которые предлагают США. Здесь вопрос уже не столько военный, а военно-политический: насколько Турция захочет восстановления отношений с США по принципу «клиент — патрон», — заключил эксперт.

Ранее США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО.