США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
- Reuters
«Эти предложения всесторонне прорабатываются. Мы пообещали проинформировать американскую сторону о своей позиции по данному вопросу», — сказал министр.
Он также отметил, что Турция ожидает выполнения обязательств в вопросах с истребителями пятого поколения F-35.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Чавушоглу.