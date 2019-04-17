США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

Короткая ссылка
Американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информирует Anodolu со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
  • Reuters

«Эти предложения всесторонне прорабатываются. Мы пообещали проинформировать американскую сторону о своей позиции по данному вопросу», — сказал министр.

Он также отметил, что Турция ожидает выполнения обязательств в вопросах с истребителями пятого поколения F-35.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Чавушоглу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить