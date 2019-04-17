США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

Американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информирует Anodolu со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

«Эти предложения всесторонне прорабатываются. Мы пообещали проинформировать американскую сторону о своей позиции по данному вопросу», — сказал министр.

Он также отметил, что Турция ожидает выполнения обязательств в вопросах с истребителями пятого поколения F-35.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Чавушоглу.