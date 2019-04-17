Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие компанию по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd., впервые вошли в список миллиардеров Bloomberg. Их состояние оценивается в $1,4 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд.

При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.

Самыми популярными компьютерными играми Playrix являются Fishdom и Gardenscapes.

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.

Однако уже в 2004 году месячная выручка от продажи игр достигла $10 тыс., и было принято решение о регистрации холдинга Playrix.

В конце марта Forbes представил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами.