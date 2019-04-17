Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
- @playrix /instagram
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Отмечается, что годовая выручка основанного братьями холдинга оценивается в $1,2 млрд.
При этом Playrix Holding входит в топ-10 разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 млн пользователей по всему миру.
Самыми популярными компьютерными играми Playrix являются Fishdom и Gardenscapes.
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Однако уже в 2004 году месячная выручка от продажи игр достигла $10 тыс., и было принято решение о регистрации холдинга Playrix.
В конце марта Forbes представил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами.