Трамп наложил вето на резолюцию против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

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Американский лидер Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, рекомендовавшую властям США прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене.

Об этом сообщает The Hill.

«Эта резолюция представляет собой ненужную опасную попытку ослабить мои конституционные полномочия, подвергая опасности жизни американских граждан и храбрых военнослужащих как сегодня, так и в будущем», — указывается в письменном ответе Трампа конгрессу.

14 марта американский сенат проголосовал за принятие резолюции, призывающей правительство США к прекращению военной поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. Позднее за эту же резолюцию проголосовала Палата представителей США.

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