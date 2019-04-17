Трамп наложил вето на резолюцию против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

Американский лидер Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, рекомендовавшую властям США прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене.

Об этом сообщает The Hill.

«Эта резолюция представляет собой ненужную опасную попытку ослабить мои конституционные полномочия, подвергая опасности жизни американских граждан и храбрых военнослужащих как сегодня, так и в будущем», — указывается в письменном ответе Трампа конгрессу.

14 марта американский сенат проголосовал за принятие резолюции, призывающей правительство США к прекращению военной поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. Позднее за эту же резолюцию проголосовала Палата представителей США.