В США конгрессмены приняли резолюцию против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

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Палата представителей США проголосовала за резолюцию, рекомендующую американским властям прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене.
В США конгрессмены приняли резолюцию против поддержки Саудовской Аравии в Йемене
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что документ поддержали 247 законодателей, против выступили 175.

Как указывает издание, резолюция прошла голосование палаты представителей США, несмотря на высокую вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп наложит на документ вето.

14 марта американский сенат проголосовал за принятие резолюции, призывающей правительство США к прекращению военной поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

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