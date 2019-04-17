СМИ: Триполи подвергся ракетному обстрелу

Ливийская газета The Libya Observer, ссылаясь на источник, сообщила, что столица Ливии подверглась ракетному обстрелу.

Отмечается, что в результате обстрела четыре человека погибли и 23 пострадали.

По информации издания, за обстрел ответственны силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением цели.