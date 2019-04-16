Lexus представил минивэн LM на Шанхайском автосалоне
- ©lexus
Это перелицованная версия минивэна Toyota Alphard. Внешне она отличается большой радиаторной решёткой, фарами, дизайном колёсных дисков, хромированными колёсами.
Кроме того, у неё изменена задняя часть кузова.
Водительскую зону от пассажирской отделяет специальная перегородка с вмонтированным дисплеем, холодильником и отделением для зонтов.
В Китае Lexus LM будет предложен с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 300 л. с., а также с 200-сильной гибридной силовой установкой. Обе модели будут доступны как с передним, так и с полным приводом.
Ранее портал Newinform сообщал, что названы самые популярные внедорожники с пробегом в России по итогам I квартала.