Lexus представил минивэн LM на Шанхайском автосалоне

Японская компания Lexus представила модель LM в рамках Шанхайского автосалона, сообщает газета «Известия».

Это перелицованная версия минивэна Toyota Alphard. Внешне она отличается большой радиаторной решёткой, фарами, дизайном колёсных дисков, хромированными колёсами.

Кроме того, у неё изменена задняя часть кузова.

Водительскую зону от пассажирской отделяет специальная перегородка с вмонтированным дисплеем, холодильником и отделением для зонтов.

В Китае Lexus LM будет предложен с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 300 л. с., а также с 200-сильной гибридной силовой установкой. Обе модели будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

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