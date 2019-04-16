В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию

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Отправка британских вертолётов в Эстонию для «сдерживания России» имеет все признаки намеренной провокации. Об этом заявили в российском посольстве в Великобритании.
В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию
  • Reuters

«Эти действия отражают стремление Лондона в своих конъюнктурных интересах поддерживать на плаву тему «агрессивной» России. В ход идут любые инструменты и площадки. НАТО не исключение», — говорится в сообщении дипмиссии.

Там добавили, что «очередной антироссийский выпад» британского министра обороны Гэвина Уильямсона воспринимается как доказательство фокуса НАТО на борьбе с мифической «угрозой с Востока».

Ранее Великобритания направила в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России. Они будут размещены там на протяжении трёх месяцев.

При этом в НАТО заявляли об отсутствии агрессии России против стран Балтии. Руководитель военного комитета генерал Петр Павел подчеркнул, что Североатлантический альянс «не видит открытой агрессии в отношении Прибалтийских стран».

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