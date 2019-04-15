Эксперт прокомментировал заявление Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО

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Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о том, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Эксперт прокомментировал заявление Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО
  • Reuters

«В риторике альянса на самом деле больше нет позитивных моментов, а только отрицательная повестка дня, связанная с раскручиванием мифа о пресловутой «российской угрозе», — сказал Ермаков.

Как отметил эксперт, новую архитектуру европейской безопасности без участия России построить невозможно, и если и дальше будет такая практика, то неизбежно решение серьёзных насущных проблем станет откладываться на неопределённую перспективу.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин отметил в беседе с Inforeactor, что необходимость взаимодействия с НАТО практически утрачена.

«Диалог возможен, но мы не намерены играть в поддавки», — сказал он.

Как считает депутат, необходим диалог на взаимовыгодных условиях.

Ранее профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление Грушко.

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