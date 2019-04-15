Эксперт оценил слова Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО

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Анна Лушникова
Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о том, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Эксперт оценил слова Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО
  • Reuters

«Действительно, неоднократно говорилось, что отношения деградировали и между Россией и Америкой, и между Россией и НАТО. То есть они находились на нуле. Разница состоит в том, что с нашей стороны поступали некие «спиритивные сигналы», видение проблем, условная обратная связь на их действия, предложения, как сделать или как не сделать, и так далее», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, со стороны альянса никакого диалога не было, «существуют только молчаливые движения и действия».

«На все возражения российской стороны нет никакого внимания, то есть полная, абсолютная тишина. Говоря откровенно, наши слова просто игнорировались. В этом случае нам остаётся игнорировать НАТО и делать так, как считаем нужным», — заключил Матвейчев.

Ранее Грушко заявил, что Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО по гражданской и военной линиям.

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