В Совфеде прокомментировали слова Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО
- РИА Новости
Как отметил Морозов, это закономерный итог.
«Вся система действий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, влияет на отношения между НАТО и Россией», — сказал сенатор.
Со своей стороны, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что в ближайшее время диалог между Североатлантическим альянсом и Россией кардинально не поменяется.
«Были надежды, что надстройки Евросоюза позволят Европе освободиться от американского влияния. Надежды не оправдались», — пояснил эксперт.
Ранее политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление Грушко.