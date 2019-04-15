В Совфеде прокомментировали слова Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО

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Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о том, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии.
В Совфеде прокомментировали слова Грушко о прекращении сотрудничества России и НАТО
  • РИА Новости

Как отметил Морозов, это закономерный итог.

«Вся система действий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, влияет на отношения между НАТО и Россией», — сказал сенатор.

Со своей стороны, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что в ближайшее время диалог между Североатлантическим альянсом и Россией кардинально не поменяется.

«Были надежды, что надстройки Евросоюза позволят Европе освободиться от американского влияния. Надежды не оправдались», — пояснил эксперт.

Ранее политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал RT заявление Грушко.

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