Макрон и премьер Франции едут к собору Парижской Богоматери

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Президент и премьер-министр Франции Эммануэль Макрон и Эдуар Филипп едут к горящему собору Парижской Богоматери. Об этом пишет Le Parisien.
Макрон и премьер Франции едут к собору Парижской Богоматери
  • Reuters

Сообщается, что к месту также направляется архиепископ Парижа.

Ранее сообщалось, что обрушились крыша и шпиль собора.

По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами. 

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