Макрон и премьер Франции едут к собору Парижской Богоматери

Президент и премьер-министр Франции Эммануэль Макрон и Эдуар Филипп едут к горящему собору Парижской Богоматери. Об этом пишет Le Parisien.

Reuters

Сообщается, что к месту также направляется архиепископ Парижа. Ранее сообщалось, что обрушились крыша и шпиль собора. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами.