Макрон и премьер Франции едут к собору Парижской Богоматери
Президент и премьер-министр Франции Эммануэль Макрон и Эдуар Филипп едут к горящему собору Парижской Богоматери. Об этом пишет Le Parisien.
- Reuters
Сообщается, что к месту также направляется архиепископ Парижа.
Ранее сообщалось, что обрушились крыша и шпиль собора.
По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube