Sud Ouest: основным источником новостей во французской провинции назвали RT

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Журналист издания Sud Ouest Ромэн Бели посетил округ По на юго-западе Франции, чтобы побеседовать с «жёлтыми жилетами» из коммун Бийер и Арти. По словам протестующих, они не смотрят популярные французские каналы, отдавая предпочтение в том числе RT France.
Sud Ouest: основным источником новостей во французской провинции назвали RT
  • Reuters

«У нас есть телевизор, но мы не смотрим BFM. Новости узнаём на российском канале RT France. Мы также смотрим Brut на наших телефонах и слушаем Sud Radio», — рассказал один из собеседников издания.

По мнению автора опубликованного материала, «другие французские СМИ потеряли их («жёлтых жилетов». — RT) доверие и никогда не вернут его».

13 апреля во Франции прошла 22-я по счёту акция «жёлтых жилетов».

В манифестациях, по данным активистов, приняли участие более 80 тыс. человек. У некоторых из них вновь были баннеры «Спасибо, RT». В МВД Франции, в свою очередь, сообщили о 31 тыс. митинговавших.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.

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