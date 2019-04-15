Социал-демократическая партия победила на выборах в Финляндии

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Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Финляндии, набрав 17,7% голосов избирателей, по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции страны.

Второе место по итогам голосования заняли «Истинные финны» с 17,5% голосов, на третьем месте расположилась Национальная коалиционная партия с 17%. 

Как отмечает ТАСС, впервые в истории Финляндии на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей, а три лидирующие партии расположились близко друг от друга.

Ожидается, что окончательные официальные результаты парламентских выборов будут опубликованы 17 апреля, после утверждения итогов в каждом избирательном округе.

Ранее сообщалось о лидирующих позициях социал-демократов на выборах в парламент Финляндии после подсчёта 90% голосов.

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