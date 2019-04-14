Социал-демократическая партия лидирует на выборах в Финляндии

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Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии после подсчёта более 37% голосов. Об этом свидетельствуют данные Минюста страны.
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в Финляндии
  • Reuters

Уточняется, что социал-демократы набирают 19%. 

На втором месте находится Национальная коалиционная партия с 17,2% голосов, на третьем — «Финляндский центр» (15,4%).

В Финляндии 14 апреля прошли парламентские выборы.

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