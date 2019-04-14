СМИ опубликовали видео с катающимся на скейте Ассанжем

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Испанское издание El País опубликовало видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, катающимся на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне, а также рассказало о его жизни в стенах дипмиссии.
СМИ опубликовали видео с катающимся на скейте Ассанжем
  • Reuters

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как Ассанж катается по комнате на скейтборде. Также в запись попал конфликт мужчины с сотрудниками охраны посольства.

Как пишет газета, в 2016 году в квартире, где проживал Ассанж, сломался душ, из-за чего сотрудники дипломатической миссии были вынуждены вызвать сантехника.

Отмечается, что охранная компания, базирующая в испанском Кадисе и предоставляющая услуги эквадорским дипломатам, решила пригласить в посольство своего бывшего коллегу для исправления сантехнических неполадок, так как были опасения, что британские спецслужбы воспользуются случаем, чтобы проникнуть к Ассанжу.

Подчёркивается, что работа сантехника, приехавшего в Лондон из Валенсии, обошлась в €4 тыс.

11 апреля Джулиана Ассанжа задержали на территории эквадорского посольства в Лондоне по запросу США об его экстрадиции. По решению суда бывшего редактора WikiLeaks оставили под стражей.

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