Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
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- РИА Новости
«Российской частью представительства...зафиксировано шесть случаев нарушений режима прекращения боевых действий: Латакия — три, Хама — два, Алеппо — один», — указано в бюллетене.
При этом турецкая часть комиссии зафиксировала 13 случаев стрельбы, в том числе девять в провинции Идлиб, два — в Алеппо и два — в Хаме.
Ранее ФАН со ссылкой на Минобороны России сообщало, что российские наблюдатели зафиксировали 21 нарушение режима перемирия в Сирии.