Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

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Российская сторона в рамках работы совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Министерства обороны России.
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Российской частью представительства...зафиксировано шесть случаев нарушений режима прекращения боевых действий: Латакия — три, Хама — два, Алеппо — один», — указано в бюллетене.

При этом турецкая часть комиссии зафиксировала 13 случаев стрельбы, в том числе девять в провинции Идлиб, два — в Алеппо и два — в Хаме.

Ранее ФАН со ссылкой на Минобороны России сообщало, что российские наблюдатели зафиксировали 21 нарушение режима перемирия в Сирии. 

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