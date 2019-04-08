Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в Сирии

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Российская военная полиция обнаружила в сирийском лагере Ярмук под Дамаском схрон террористов «Исламского государства» (ИГ)* и уничтожила его. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя военной полиции.

Во время патрулирования в развалинах лагеря Ярмук к военным обратился местный житель. Он сообщил, что в тоннеле под домом находится оружие и боеприпасы, оставленные боевиками ИГ.

«Совместно с правоохранительными органами САР тоннель досмотрен и данные боеприпасы были изъяты. Боеприпасы были переданы сапёрам Сирийской арабской армии для дальнейшего уничтожения», — заявили в военной полиции.

Отмечается, что под лагерем находится сеть тоннелей, прорытых боевиками. Власти Сирии приняли решение об их уничтожении.

Ранее ФАН со ссылкой на Минобороны России сообщало, что российские наблюдатели зафиксировали 21 нарушение режима перемирия в Сирии. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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