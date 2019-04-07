Четыре человека погибли в результате обстрелов в сирийской провинции Хама

По меньшей мере четверо мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хама.

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что ещё 14 человек получили ранения, несколько домов были повреждены.

По данным агентства, также пострадал ряд других объектов частной и государственной собственности.

Ранее в Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека.

11 марта российские наблюдатели зафиксировали 21 нарушение режима прекращения военных действий в Сирии за сутки. Об этом сообщало ФАН со ссылкой на Минобороны России.