Четыре человека погибли в результате обстрелов в сирийской провинции Хама

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По меньшей мере четверо мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хама.
Четыре человека погибли в результате обстрелов в сирийской провинции Хама
  • Reuters

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что ещё 14 человек получили ранения, несколько домов были повреждены.

По данным агентства, также пострадал ряд других объектов частной и государственной собственности.

Ранее в Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека.

11 марта российские наблюдатели зафиксировали 21 нарушение режима прекращения военных действий в Сирии за сутки. Об этом сообщало ФАН со ссылкой на Минобороны России.

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