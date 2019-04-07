Четыре человека погибли в результате обстрелов в сирийской провинции Хама
- Reuters
Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что ещё 14 человек получили ранения, несколько домов были повреждены.
По данным агентства, также пострадал ряд других объектов частной и государственной собственности.
Ранее в Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека.
11 марта российские наблюдатели зафиксировали 21 нарушение режима прекращения военных действий в Сирии за сутки. Об этом сообщало ФАН со ссылкой на Минобороны России.