Southwest Airlines проверила 12 двигателей самолётов Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания Southwest Airlines проинспектировала 12 двигателей, установленных на самолётах серии Boeing 737 MAX. Об этом информирует CNN.

По данным телеканала, результаты проверки направлены производителю двигателей — компании CFM. При этом официальный представитель воздушного перевозчика не уточнила, признаны ли двигатели безопасными в эксплуатации.

Ранее стало известно, что компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.