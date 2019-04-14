Southwest Airlines проверила 12 двигателей самолётов Boeing 737 MAX

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Американская авиакомпания Southwest Airlines проинспектировала 12 двигателей, установленных на самолётах серии Boeing 737 MAX. Об этом информирует CNN.

По данным телеканала, результаты проверки направлены производителю двигателей — компании CFM. При этом официальный представитель воздушного перевозчика не уточнила, признаны ли двигатели безопасными в эксплуатации. 

Ранее стало известно, что компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.

 

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