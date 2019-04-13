Опубликованы кадры полёта самого большого самолёта в мире

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В сети опубликованы кадры первого полёта двухфюзеляжного шестимоторного самолёта компании Stratolaunch Systems, который считается самым большим в мире. Самолёт взлетел с аэродрома рядом с Лос-Анджелесом.
Опубликованы кадры полёта самого большого самолёта в мире
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как самолёт летит на низкой высоте.

Как отметил сотрудник NASA Томас Цурбухен, полёт самолёта Stratolaunch Systems — это историческое событие.

В декабре 2017 года сообщалось, что самый большой в мире самолёт-амфибия AG600 совершил первый тестовый полёт в Китае.

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