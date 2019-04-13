Опубликованы кадры полёта самого большого самолёта в мире
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch@NASASpaceflight#stratolaunchpic.twitter.com/e7x0omxvVc— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
На кадрах видно, как самолёт летит на низкой высоте.
Как отметил сотрудник NASA Томас Цурбухен, полёт самолёта Stratolaunch Systems — это историческое событие.
В декабре 2017 года сообщалось, что самый большой в мире самолёт-амфибия AG600 совершил первый тестовый полёт в Китае.