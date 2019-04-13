Опубликованы кадры полёта самого большого самолёта в мире

В сети опубликованы кадры первого полёта двухфюзеляжного шестимоторного самолёта компании Stratolaunch Systems, который считается самым большим в мире. Самолёт взлетел с аэродрома рядом с Лос-Анджелесом.

Reuters