Самый большой в мире самолёт-амфибия совершил первый тестовый полёт в Китае

Самый большой в мире самолёт-амфибия AG600 совершил первый тестовый полёт в Китае в воскресенье, 24 декабря. Об этом сообщает агентство «Синьхуа»

Отмечается, что самолёт, максимальная дальность полёта которого составляет 4,5 тыс. км, предназначен для тушения пожаров. World's largest amphibious aircraft #AG600 makes maiden flight in Zhuhai, China, with max flight range of 4,500 km https://t.co/fhS4qxXwdw — China Xinhua News (@XHNews) 24 декабря 2017 г. Агентство уточняет, что воздушное судно вылетело из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун. 5 декабря пресс-служба Минпромторга России сообщила, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полёт с двигателем второго этапа.