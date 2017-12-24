Самый большой в мире самолёт-амфибия совершил первый тестовый полёт в Китае

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Самый большой в мире самолёт-амфибия AG600 совершил первый тестовый полёт в Китае в воскресенье, 24 декабря. Об этом сообщает агентство «Синьхуа»

Отмечается, что самолёт, максимальная дальность полёта которого составляет 4,5 тыс. км, предназначен для тушения пожаров.

Агентство уточняет, что воздушное судно вылетело из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун.

5 декабря пресс-служба Минпромторга России сообщила, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полёт с двигателем второго этапа.

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