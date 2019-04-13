Эксперт оценил действия полиции против «жёлтых жилетов» в Тулузе

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Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал RT сообщение о том, что полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французской Тулузе.
Эксперт оценил действия полиции против «жёлтых жилетов» в Тулузе
  • ©Alain Pitton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечалось ранее, полиция применила газ против «вооружённых людей в масках, одетых в чёрное».

«Неформалы сравнительно давно примкнули к «жёлтым жилетам», это правые и левые экстремисты, в частности, организация Black Bloc, которая уже отмечалась погромами и безобразиями. Уже непонятно, кого больше: то ли этих громил, то ли самих «жёлтых жилетов», — отметил эксперт.

По словам Фёдорова, несмотря на то что наиболее радикальная часть «жёлтых жилетов» продолжает отмечаться каждую субботу, тем не менее, как полагает эксперт, движение идёт на спад.

«Судя по всему, меры, которые принимают полиция и спецслужбы, недостаточны для того, чтобы угомонить распоясавшихся радикалов, но это вопрос к французам. Многие опасаются, что если завинчивать гайки, то нарушится важная для Франции демократическая традиция. Здесь уже нужно смотреть — эти нормы должны быть для большинства или для отдельных групп», — пояснил он.

Как предположил аналитик, волна недовольства будет стихать к началу летних отпусков. 

«Плюс пройдут выборы в Европарламент, что тоже позволит французам протестно проголосовать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе.

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