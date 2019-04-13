МИД Японии выразил протест послу США из-за убийства женщины на Окинаве
- Reuters
Об этом говорится на сайте японского ведомства.
Отмечается, что протест был высказан во время телефонного разговора. Японская сторона потребовала от США сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства, а также укрепления дисциплины американских военных и предотвращения подобных случаев в будущем.
Со своей стороны посол Хагерти выразил «глубокое сожаление» в связи с произошедшим и пообещал всестороннее сотрудничество с японскими властями.
Ранее СМИ сообщали, что солдат из США убил женщину в Японии, а после этого покончил с собой.