МИД Японии выразил протест послу США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.

Об этом говорится на сайте японского ведомства.

Отмечается, что протест был высказан во время телефонного разговора. Японская сторона потребовала от США сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства, а также укрепления дисциплины американских военных и предотвращения подобных случаев в будущем.

Со своей стороны посол Хагерти выразил «глубокое сожаление» в связи с произошедшим и пообещал всестороннее сотрудничество с японскими властями.

Ранее СМИ сообщали, что солдат из США убил женщину в Японии, а после этого покончил с собой.