СМИ: Солдат из США убил женщину в Японии
Американский военнослужащий убил женщину в префектуре Окинава в Японии. Об этом информирует японское агентство «Киодо» со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного США.
По его данным, инцидент произошёл в населённом пункте Тятан.
Отмечается, что после совершения убийства солдат покончил с собой.
Полиция проводит расследование в связи с произошедшим.
В марте СМИ сообщали о взрыве на военной базе США в Японии.
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