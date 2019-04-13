СМИ: Солдат из США убил женщину в Японии

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Американский военнослужащий убил женщину в префектуре Окинава в Японии. Об этом информирует японское агентство «Киодо» со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного США.

По его данным, инцидент произошёл в населённом пункте Тятан.

Отмечается, что после совершения убийства солдат покончил с собой.

Полиция проводит расследование в связи с произошедшим.

В марте СМИ сообщали о взрыве на военной базе США в Японии.

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