СМИ: Солдат из США убил женщину в Японии

Американский военнослужащий убил женщину в префектуре Окинава в Японии. Об этом информирует японское агентство «Киодо» со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного США.

По его данным, инцидент произошёл в населённом пункте Тятан. Отмечается, что после совершения убийства солдат покончил с собой. Полиция проводит расследование в связи с произошедшим. В марте СМИ сообщали о взрыве на военной базе США в Японии.