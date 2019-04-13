Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва в Пакистане
- Reuters
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Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, погибшим является ребёнок. Его возраст не указывается.
Уточняется, что взрывное устройство было закреплено на мотоцикле и приведено в действие дистанционно.
По имеющейся информации, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что при взрыве самодельного устройства на рынке в пакистанском городе Кветта погибли 16 человек и 30 получили ранения.