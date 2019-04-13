Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва в Пакистане

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Один человек погиб и восемь получили ранения в результате взрыва на рынке в пакистанском городе Чаман.
Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва в Пакистане
  • Reuters
  • © Naseer Ahmed

Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, погибшим является ребёнок. Его возраст не указывается.

Уточняется, что взрывное устройство было закреплено на мотоцикле и приведено в действие дистанционно.

По имеющейся информации, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что при взрыве самодельного устройства на рынке в пакистанском городе Кветта погибли 16 человек и 30 получили ранения. 

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