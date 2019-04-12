В Пакистане в результате взрыва погибли 16 человек

При взрыве самодельного устройства на рынке в городе Кветта на западе Пакистана погибли 16 человек и 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

Reuters

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Заместитель главного инспектора Абдул Раззак Чима подтвердил количество жертв и сообщил, что все пострадавшие при взрыве госпитализированы. Уточняется, что самодельное взрывное устройство было заложено среди овощей на рынке и сработало в 07:35 (05:05 мск). В результате взрыва были также повреждены близлежащие постройки. Служба безопасности оцепила район происшествия и продолжает работать на месте взрыва. В конце января при атаке боевиков на полицейский участок на севере Пакистана погибли пять человек и 19 пострадали.