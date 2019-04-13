Журналист из ФРГ назвал российские С-400 кошмаром для НАТО

Журналист Гернот Крампер в своей статье для издания Stern заявил, что российские зенитно-ракетные системы С-400 являются для Москвы «бестселлером», а для НАТО — «кошмаром».

В статье указывается, что С-400 представляют опасность и для самолётов-невидимок. При этом автор статьи отмечает впечатляющие характеристики С-400 в обнаружении цели и в радиусе действия.

Он добавил, что С-400 считаются более продвинутыми, чем американские ЗРК Patriot, при этом стоимость российских ЗРС в два раза ниже.

«Для Москвы эта система — бестселлер, а для НАТО — кошмар», — утверждает автор статьи.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о рисках для Турции после покупки С-400.