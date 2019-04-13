Журналист из ФРГ назвал российские С-400 кошмаром для НАТО
В статье указывается, что С-400 представляют опасность и для самолётов-невидимок. При этом автор статьи отмечает впечатляющие характеристики С-400 в обнаружении цели и в радиусе действия.
Он добавил, что С-400 считаются более продвинутыми, чем американские ЗРК Patriot, при этом стоимость российских ЗРС в два раза ниже.
«Для Москвы эта система — бестселлер, а для НАТО — кошмар», — утверждает автор статьи.
Ранее в Госдепартаменте США заявили о рисках для Турции после покупки С-400.