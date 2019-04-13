В Елисейском дворце назвали темы переговоров Макрона и Порошенко
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
«Президент (Французской) Республики и президент Порошенко подчеркнули динамику развития отношений между Францией и Украиной в последние годы», — указано в заявлении.
Также лидеры обсудили проведение реформ на Украине, в том числе следующие этапы, которые определил Киев.
Кроме того Макрон подтвердил, что Франция готова продолжать участвовать в нормандском формате.
При этом французский президент призвал все стороны конфликта на Украине «принять срочные и конкретные меры для восстановления климата доверия, необходимого для успеха переговоров».
Ранее сообщалось, что Макрон в один день провёл встречи с Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.