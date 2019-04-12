В ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа погиб подросток
- РИА Новости
«15-летний подросток погиб, ещё семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточной границе сектора Газа», — уточнила она.
По словам Яги, с 30 марта 2018 года вследствие «израильской агрессии» погибли 272 человека.
6 апреля во время акции протеста, приуроченной к первой годовщине «Великого марша возвращения», 83 палестинца получили ранения в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, десятки человек пострадали от применения израильтянами слезоточивого газа.