В ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа погиб подросток

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15-летний подросток погиб, ещё семь человек получили травмы в ходе столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Министерства здравоохранения Вафаа Яги.
В ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа погиб подросток
  • РИА Новости

«15-летний подросток погиб, ещё семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточной границе сектора Газа», — уточнила она.

По словам Яги, с 30 марта 2018 года вследствие «израильской агрессии» погибли 272 человека.

6 апреля во время акции протеста, приуроченной к первой годовщине «Великого марша возвращения», 83 палестинца получили ранения в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, десятки человек пострадали от применения израильтянами слезоточивого газа.

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