Тёзка Михаила Горбачёва намерен принять участие в выборах в парламент Индонезии

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Михаил Горбачёв Дом, 32-летний индонезийский политик, названный в честь первого президента СССР, намерен принять участие в выборах в парламент страны, которые состоятся 17 апреля.
Тёзка Михаила Горбачёва намерен принять участие в выборах в парламент Индонезии
  • @gorba_psi
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Об этом передаёт The Malaysian Insight.

Отмечается, что в прошлом Горбачёв занимался исследованиями в области окружающей среды.

Он стал одним из 245 тыс. кандидатов на всеобщих выборах. В ходе голосования жители страны выберут в том числе президента, вице-президента, депутатов парламента.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую в стране линию метрополитена.

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