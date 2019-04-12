Михаил Горбачёв Дом, 32-летний индонезийский политик, названный в честь первого президента СССР, намерен принять участие в выборах в парламент страны, которые состоятся 17 апреля.

Об этом передаёт The Malaysian Insight.

Mikhail Gorbachev a useful name for Indonesia polls candidate https://t.co/VdvJPZu3Fd — TheMalaysianInsight (@msianinsight) 12 апреля 2019 г.

Отмечается, что в прошлом Горбачёв занимался исследованиями в области окружающей среды.

Он стал одним из 245 тыс. кандидатов на всеобщих выборах. В ходе голосования жители страны выберут в том числе президента, вице-президента, депутатов парламента.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую в стране линию метрополитена.