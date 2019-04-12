Тёзка Михаила Горбачёва намерен принять участие в выборах в парламент Индонезии
- @gorba_psi
Об этом передаёт The Malaysian Insight.
Mikhail Gorbachev a useful name for Indonesia polls candidate https://t.co/VdvJPZu3Fd— TheMalaysianInsight (@msianinsight) 12 апреля 2019 г.
Отмечается, что в прошлом Горбачёв занимался исследованиями в области окружающей среды.
Он стал одним из 245 тыс. кандидатов на всеобщих выборах. В ходе голосования жители страны выберут в том числе президента, вице-президента, депутатов парламента.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую в стране линию метрополитена.