Посольство России вновь запросило у Британии данные по делу Глушкова

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Посольство России направило в МИД Британии очередную ноту с требованием предоставить информацию о расследовании смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Посольство России вновь запросило у Британии данные по делу Глушкова
  • Reuters

Как отмечается, спустя более года со дня смерти Глушкова вокруг неё сохраняется «абсолютная политическая и информационная тишина».

В посольстве выразили обеспокоенность тем, что Лондон игнорирует все запросы касательно данного дела.

«В этой связи 12 апреля посольство направило очередную ноту в Форин Офис с законным требованием предоставить российской стороне полную информацию о ходе расследования гибели нашего гражданина», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, отсутствие реакции британских властей свидетельствует о том, что они «упорно продолжают утаивать правду от общественности». 

Ранее в диппредставительстве заявили об отказе Лондона сотрудничать в расследовании.

Глушков, заочно приговорённый в России к восьми годам колонии, умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года.

Скотленд-Ярд сначала назвал его смерть «необъяснимой», а позднее квалифицировал происшествие как убийство.

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