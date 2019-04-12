Посольство России вновь запросило у Британии данные по делу Глушкова
- Reuters
Как отмечается, спустя более года со дня смерти Глушкова вокруг неё сохраняется «абсолютная политическая и информационная тишина».
В посольстве выразили обеспокоенность тем, что Лондон игнорирует все запросы касательно данного дела.
«В этой связи 12 апреля посольство направило очередную ноту в Форин Офис с законным требованием предоставить российской стороне полную информацию о ходе расследования гибели нашего гражданина», — говорится в сообщении.
По мнению дипломатов, отсутствие реакции британских властей свидетельствует о том, что они «упорно продолжают утаивать правду от общественности».
Ранее в диппредставительстве заявили об отказе Лондона сотрудничать в расследовании.
Глушков, заочно приговорённый в России к восьми годам колонии, умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года.
Скотленд-Ярд сначала назвал его смерть «необъяснимой», а позднее квалифицировал происшествие как убийство.