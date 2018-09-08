В посольстве России в Великобритании рассказали об отказе Лондона сотрудничать по делу Глушкова

В посольстве России в Великобритании сообщили, что Лондон отказывается сотрудничать в расследовании смерти бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

«Посольство неоднократно направляло ноты в Форин Офис, а также передало в МВД Великобритании официальный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу о смерти Н.А. Глушкова. Ответа до сих пор нет», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в СМИ вбрасываются версии, удобные для правительства консерваторов.

В посольстве сообщили, что британцы снова не выполняют своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и что Лондон вновь засекречивает неудобные для властей факты и уголовные дела, где фигурируют россияне.

Ранее СМИ сообщали, что Глушкова пытались отравить за пять лет до его убийства в Лондоне.