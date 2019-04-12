СМИ: Бывший военный сознался в убийстве словацкого журналиста

Бывший военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом пишет aktuality.sk, ссылаясь на информированный источник.

Марчек был арестован осенью прошлого года вместе с тремя другими подозреваемыми.

В феврале 2018 тела Куцяка и его невесты нашли в одном из домов в селе Велька Мача неподалёку от Братиславы. Журналист занимался расследованием связей местных политиков с мафией.

В мае министр культуры Словакии Марек Мадьярич и глава МВД страны Роберт Калинак ушли в отставку на фоне убийства Куцяка.