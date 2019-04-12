СМИ: Бывший военный сознался в убийстве словацкого журналиста
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Об этом пишет aktuality.sk, ссылаясь на информированный источник.
Марчек был арестован осенью прошлого года вместе с тремя другими подозреваемыми.
В феврале 2018 тела Куцяка и его невесты нашли в одном из домов в селе Велька Мача неподалёку от Братиславы. Журналист занимался расследованием связей местных политиков с мафией.
В мае министр культуры Словакии Марек Мадьярич и глава МВД страны Роберт Калинак ушли в отставку на фоне убийства Куцяка.