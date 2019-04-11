Трамп стремится к крупной сделке с КНДР по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что он желает добиться крупной сделки с Северной Кореей по денуклеаризации.

Вместе с этим он выразил готовность заключать пошаговые соглашения на пути к этой цели.

«Я должен посмотреть, что это за сделка. Есть разные более мелкие сделки, которые тоже могут иметь место, можно проработать различные части шаг за шагом, но в данный момент мы говорим о большой сделке», — цитирует его The Washington Post.

По его словам, в рамках этого итогового соглашения КНДР должна будет избавиться от ядерного оружия.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын в будущем проведут третью встречу.