Трамп стремится к крупной сделке с КНДР по денуклеаризации

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он желает добиться крупной сделки с Северной Кореей по денуклеаризации.
Трамп стремится к крупной сделке с КНДР по денуклеаризации
  • Reuters

Вместе с этим он выразил готовность заключать пошаговые соглашения на пути к этой цели.

«Я должен посмотреть, что это за сделка. Есть разные более мелкие сделки, которые тоже могут иметь место, можно проработать различные части шаг за шагом, но в данный момент мы говорим о большой сделке», — цитирует его The Washington Post.

По его словам, в рамках этого итогового соглашения КНДР должна будет избавиться от ядерного оружия.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын в будущем проведут третью встречу.

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