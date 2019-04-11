АвтоВАЗ намерен прекратить поставки машин в Европу

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Компания АвтоВАЗ объявила о намерении прекратить поставки своих автомобилей в Европу, в том числе в Германию. Об этом информирует Sputnik Германия со ссылкой на представительницу компании.
АвтоВАЗ намерен прекратить поставки машин в Европу
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По её словам, АвтоВАЗ корректирует свою экспортную активность в европейских странах в связи с ужесточением экологических норм. 

«Несомненно, в какой-то момент нам придётся покинуть их на некоторое время», — заявила она.

Представитель АвтоВАЗа добавила, что компания планирует создать в тесном сотрудничестве со своими партнёрами из альянса глобальную модель и вернуться на европейские рынки.

Ранее газета «Известия» писала, что с начала 2019 года почти все автопроизводители в России обновили цены.

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