АвтоВАЗ намерен прекратить поставки машин в Европу
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- РИА Новости
По её словам, АвтоВАЗ корректирует свою экспортную активность в европейских странах в связи с ужесточением экологических норм.
«Несомненно, в какой-то момент нам придётся покинуть их на некоторое время», — заявила она.
Представитель АвтоВАЗа добавила, что компания планирует создать в тесном сотрудничестве со своими партнёрами из альянса глобальную модель и вернуться на европейские рынки.
Ранее газета «Известия» писала, что с начала 2019 года почти все автопроизводители в России обновили цены.