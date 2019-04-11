СМИ: Минюст США намерен вскоре обнародовать обвинения против Ассанжа
- Reuters
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.
По его словам, ведомство также назовёт причину запроса на его экстрадицию.
Ранее Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне. Отмечается, что задержание было проведено по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
В WikiLeaks заявили, что Ассанжа задержали с целью дальнейшей экстрадиции в США.