Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

СМИ: Минюст США намерен вскоре обнародовать обвинения против Ассанжа

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Министерство юстиции США собирается в ближайшее время обнародовать обвинения против основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
СМИ: Минюст США намерен вскоре обнародовать обвинения против Ассанжа
  • Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, ведомство также назовёт причину запроса на его экстрадицию.

Ранее Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне. Отмечается, что задержание было проведено по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

В WikiLeaks заявили, что Ассанжа задержали с целью дальнейшей экстрадиции в США.

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