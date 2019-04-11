СМИ: Минюст США намерен вскоре обнародовать обвинения против Ассанжа

Министерство юстиции США собирается в ближайшее время обнародовать обвинения против основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, ведомство также назовёт причину запроса на его экстрадицию.

Ранее Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне. Отмечается, что задержание было проведено по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

В WikiLeaks заявили, что Ассанжа задержали с целью дальнейшей экстрадиции в США.