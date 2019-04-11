В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и уплатить взносы

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

«Это глас вопиющего в пустыне. Альянс с уходом России, по сути, остался один — вторая сторона, на которую привычно обрушивали информационные атаки, просто ушла и создала вакуум», — заявил сенатор.

По его словам, приглашение вернуться выглядит так, как будто ПАСЕ нужны только российские деньги. Как отметил Морозов, в резолюции не говорится, что Москву готовы восстановить в правах.

«Не думаю, что сейчас Россия должна принять условия ПАСЕ без твёрдых гарантий: устав ПАСЕ будет изменён таким образом, что дискриминация в ассамблее станет невозможной», — сказал сенатор.

В свою очередь, политолог, аналитик, независимый журналист Александр Асафов в беседе с Nation News сказал, что при необходимости Россия будет выходить из всех подобных структур, не только ПАСЕ.

«Поскольку эти площадки превращаются в площадки для трансляции абсурдных обвинений в адрес России», — пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT решение ПАСЕ.