В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России назначить делегацию и уплатить взносы
- Reuters
«Это глас вопиющего в пустыне. Альянс с уходом России, по сути, остался один — вторая сторона, на которую привычно обрушивали информационные атаки, просто ушла и создала вакуум», — заявил сенатор.
По его словам, приглашение вернуться выглядит так, как будто ПАСЕ нужны только российские деньги. Как отметил Морозов, в резолюции не говорится, что Москву готовы восстановить в правах.
«Не думаю, что сейчас Россия должна принять условия ПАСЕ без твёрдых гарантий: устав ПАСЕ будет изменён таким образом, что дискриминация в ассамблее станет невозможной», — сказал сенатор.
В свою очередь, политолог, аналитик, независимый журналист Александр Асафов в беседе с Nation News сказал, что при необходимости Россия будет выходить из всех подобных структур, не только ПАСЕ.
«Поскольку эти площадки превращаются в площадки для трансляции абсурдных обвинений в адрес России», — пояснил он.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT решение ПАСЕ.